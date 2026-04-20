مصدر إيراني لـ«رويترز»: الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة

قال مصدر إيراني كبير لوكالة "رويترز"، ‌اليوم الاثنين، إن الخلافات بشأن البرنامج النووي لا تزال قائمة، في وقت تحاول فيه إيران والولايات المتحدة التوصل إلى حل دائم للأزمة ومع قرب انتهاء أمد وقف إطلاق النار بين ‌الجانبين.

وأضاف المصدر أن "القدرات الدفاعية" لإيران بما يشمل برنامجها الصاروخي هي أمور ليست مطروحة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الاثنين، إن طهران سترسل وفدا إلى إسلام آباد لإجراء محادثات.

وتتزايد الشكوك بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات، إن عقدت، تزامنا مع استمرار إغلاق مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وتأتي تصريحات المسئول الإيراني في أعقاب تصريح لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال فيه إن الولايات المتحدة تظهر "نوايا سيئة وعدم جدية في الدبلوماسية".

وأخبر كبير الدبلوماسيين الإيرانيين نظيره الباكستاني، إسحاق دار، بأن مطالب واشنطن في المفاوضات وتهديداتها للسفن والموانئ الإيرانية تمثل "علامات واضحة" على مراوغة أمريكا.