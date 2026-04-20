الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة الكويت

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الصباح في القاهرة أمس الأحد، عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين، في دولة الكويت.

وأبرزت الصحف الكويتية اليوم تأكيد الرئيس السيسي مجددا رفض مصر القاطع لأي اعتداء على سيادة دولة الكويت أو أي دولة عربية، وتشديده على أن أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد للأمن القومي المصري.

ونقلت الصحف الكويتية عن الرئيس السيسي تأكيده على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت، وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية مقدرات شعبها، إلى جانب دعمها لأمن واستقرار الدول العربية، مشيرة إلى إشادة الرئيس السيسي بما يجمع البلدين من روابط تاريخية وأواصر أخوية راسخة.

وأشارت إلى أن وزير الخارجية الكويتي أعرب، خلال لقاء الرئيس السيسي، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية من تقدم متواصل، مثمنا المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي.

ونوهت إلى أن الشيخ جراح الصباح أعرب عن تطلع الكويت إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين وصون أمن الدول العربية.

كما تطرقت الصحف الكويتية إلى لقاء وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي مع الشيخ جراح جابر الصباح، الذي تناول الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأمريكية – الإيرانية.

ونقلت صحف الكويت عن الوزير عبدالعاطي تأكيده مجددا موقف مصر الثابت والداعم للكويت، وإدانة مصر الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها، مؤكدا دعم مصر الكامل للإجراءات التي تتخذها الكويت لحماية أمنها.

وذكرت أن وزير الخارجية شدد على أن أمن الكويت يُعد جزءا لا يتجزأ من أمن مصر، وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الكويت الشقيقة لأبناء الجالية المصرية في الكويت خلال الظروف الدقيقة الراهنة.

وأشارت الصحف الكويتية إلى أن وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الصباح أعرب عن التقدير الكامل لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مشيدا بالدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وجهودها المستمرة لخفض التصعيد وتعزيز التضامن العربي.