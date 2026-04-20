طلاب العمارة يعيدون تصور المدن في بيت المعمار المصري

يستضيف بيت المعمار المصري بدرب اللبانة في حي الخليفة فعالية فكرية مبتكرة؛ ضمن توجهات وزارة الثقافة نحو تعزيز الربط بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، ودعم مسارات الابتكار في مجالات التصميم والعمارة.

وفي الجلسة النقاشية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على هامش معرض "ما بعد الحاضر: حيث تتحول الأفكار إلى مدن"، يدور حوار تحت عنوان "حين يلتقي التصميم بالذكاء: رؤى طلابية للعمارة والتصميم العمراني في عصر الذكاء الاصطناعي"، حيث تتناول الجلسة كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مفاهيم التصميم المعماري والعمراني، من خلال تجارب طلابية تقدم رؤى معاصرة لتطوير المدن واستشراف مستقبلها.

ويشارك في إدارة الجلسة كل من الدكتور بهاء وجدي، والدكتور محمد المرساوي، اللذان يستعرضان نماذج ومشروعات طلابية توظف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الأفكار التصميمية وتحليل الفراغات العمرانية.

وتُنظم الفعالية لجان طلاب البرنامج المعماري والعمراني المستدام (SAUD) بكلية الفنون الجميلة – جامعة العاصمة، تحت إشراف الدكتورة زينة الزين، في إطار دعم الابتكار الطلابي وربطه بالتحولات التكنولوجية في مجال العمارة والتصميم.