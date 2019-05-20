الرئيس الأمريكي ينفي سعي بلاده للتفاوض مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة لم تسع لعقد مفاوضات مع إيران".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الاثنين: "تم تداول أخبار مزيفة بأن واشنطن تسعى لإجراء مفاوضات مع طهران، إلا أنها كاذبة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يشعر بالحزن تجاه الشعب الإيراني الذي يعاني من تبعات تدهور اقتصاد بلاده.

جاء ذلك بعد يوم من إطلاق ترامب تهديدا شرسا على (تويتر)، توعد فيه بتدمير إيران في حال "أرادت الحرب".

وتعهد الرئيس الأمريكي -في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية بثتها مساء أمس الأحد- بعدم حصول إيران على السلاح النووي، متهما طهران بإذكاء الصراعات في منطقة الشرق الأوسط.