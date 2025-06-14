جيش الاحتلال يعلن إصابة 7 جنود بجروح نتيجة سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إصابة 7 من جنوده بجروح طفيفة الليلة الماضية، إثر سقوط صاروخ إيراني وسط إسرائيل.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت»، أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى إجلاء الجنود لتلقي العلاج في المستشفى، قائلًا إن معظم المصابين كانوا «يعانون من الصدمة».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل في عدة دفعات منذ الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، عن بيان الجيش قوله إن «الدفاعات الجوية اعترضت معظم هذه الصواريخ، إلا أن نحو 25% منها، أي أقل من 50 صاروخًا، لم يتم اعتراضها حيث وقعت في مناطق مفتوحة دون التسبب في أي ضرر للبنية التحتية الحيوية»، وفق البيان.

وزعم البيان أن «عددًا صغيرًا من الصواريخ اخترقت الدفاعات الجوية، وتسببت في سقوط إصابات وأضرار، بعضها بمناطق سكنية في تل أبيب ورامات جان وريشون لتسيون وسط إسرائيل».

ولفت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 70 آخرين جراء سقوط الصواريخ، مُدعيًا أن «جميع قواعده، بما فيها القواعد الجوية، تعمل كالمعتاد دون أي ضرر يُذكر».

وأشار البيان إلى أن «القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية أسقطت عدة طائرات مسيرة أُطلقت على إسرائيل ليلًا، وذلك بعد اعتراض 100 طائرة مسيرة أطلقتها إيران يوم أمس الجمعة».