محكمة جزائرية تؤجل محاكمة رجل أعمال مقرب من بوتفليقة إلى الشهر المقبل



قررت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة علي حداد رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، إلى 3 يونيو المقبل؛ بسبب غياب الشهود.

ويواجه حداد تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة، حيث كان قد مثل يوم 3 أبريل الماضي أمام قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة.

وكان حداد قد تم توقيفه، خلال شهر مارس الماضي، بالمركز الحدودي (أم طبول) بولاية الطارف، عندما كان يحاول مغادرة الجزائر باتجاه تونس، وكان بحوزته جوازي سفر ورخصتي قيادة ومبلغ مالي بالعملة الصعبة.