تسبب تشابه ألوان القمصان في إرباك اللاعبين وجعل من الصعب على الجماهير الذين كانوا يشاهدون المباراة عبر التلفزيون التمييز بين ​الفريقين، حيث وُجهت اتهامات للولايات المتحدة، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم لكرة ‌القدم، بالمسؤولية عن هذا الارتباك خلال خسارتها الودية 5-2 أمام بلجيكا أمس السبت.

واستغل الفريقان المباراة لإطلاق القميص الجديد الذي سيرتديه كل منهما في كأس العالم الذي سيقام في الفترة من 11 يونيو ​إلى 19 يوليو المقبلين، والذي سيُقام أيضا في كندا والمكسيك.