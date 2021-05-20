بلينكن: تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي ونتوقع خفضا للتصعيد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكينازي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتوقع خفضا للتصعيد.

وكتب بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء (بالتوقيت المحلي) : "تحدثتُ مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي حول جهود إنهاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والذي أودى بحياة مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وتتوقع الولايات المتحدة أن ترى خفضا للتصعيد على طريق وقف إطلاق النار".

وتفجرت أحداث العدوان الإسرائيلي على الفصائل الفلسطينية في 10 مايو الجاري ، وقتل خلالها حتى الآن 257 فلسطينيا وأصيب آلاف ، بينما قتل12 إسرائيليا وأصيب العشرات.