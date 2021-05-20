 الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية - بوابة الشروق
الخميس 20 مايو 2021 11:18 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

الصين تبقي على أسعار الفائدة الرئيسية

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
د ب أ
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 10:56 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 10:56 ص

أبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير اليوم الخميس كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وأعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 85. 3% في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 65. 4%.

كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل 2020. وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.

كانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.

يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة.

وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في أغسطس 2019.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك