بلجيكا تسجل 3800 إصابة جديدة و19 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت بلجيكا 3 آلاف و800 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) وفقا لقناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس، أنه يوجد 1704 حالات حاليا بالمستشفيات بينهم 589 مريضا في العناية المركزة.

وأضاف المعهد أن 19 شخصا توفوا بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحا أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا أصيب مليون و38 ألفا و514 شخصا بكوفيد -19، بينما توفي 24 ألفا و786 شخصا بسببه، وتم نقل 73 ألفا و23 شخصا إلى المستشفيات.