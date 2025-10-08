السيسي: العالم أجمع مهتم بوقف حرب غزة وإعادة إعمار القطاع وإطلاق سراح المحتجزين

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب لزيارة مصر وحضور توقيع اتفاق وقف حرب غزة حال التوصل إليه خلال مفاوضات شرم الشيخ.



وأضاف في كلمة خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، أن العالم أجمع وليس فقط في المنطقة مهتم بإنهاء أزمة غزة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع بما يتيح فرصة أكبر من أجل إنهاء الحرب بأسرع وقت.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة إعمار غزة ليتمكن شعب غزة من أن يعيش على أرضه، وكذلك الأمر بالنسبة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

وتمنى الرئيس أن تكتمل المفاوضات التي تجرى في شرم الشيخ بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب من خلال إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعادة الإعمار.

وجدد الرئيس السيسي التعبير عن تقديره واعتزازه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإرادته القوية التي تمثلت في إرسال مبعوثين إلى المفاوضات بتكليف واضح للعمل بكل جدية والتزام من أجل إنهاء الحرب.

في شأن آخر، أكد الرئيس السيسي أن الرهان دائمًا ما كان على الشعب في كل الظروف الصعبة التي مرت بها مصر، حيث كان الأشرار يظنون أن باستطاعتهم إلحاق الأذى بمصر.

وتابع: «أنا عمري ما قلت أبدًا لإني عارف إن الشعب المصري أصيل وكريم وحمول وإن شاء الله بفضل الله القادم أفضل».