الرئيس السيسي: نقدر إرادة الرئيس ترامب لإنهاء حرب غزة خلال جولة مفاوضات شرم الشيخ

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حرب غزة مستمرة منذ عامين، وهي حرب قاسية للغاية لها تداعيات على المنطقة.

وأضاف في كلمة خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، أن مصر لم تتوقف عن بذل جهودها على مدار عامين من أجل وقف الحرب.

وأوضح الرئيس أن مصر دائمًا ما كانت حريصة على أن يكون لها تفاعل إيجابي مع القضية الفلسطينية، ولا يقتصر الأمر على العامين الماضيين أو آخر عشر سنوات لكن على مدار تاريخ القضية.

وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ تستضيف حاليًّا مفاوضات لإنهاء الحرب، مؤكدا أهمية دعم هذه المفاوضات، وعبر عن تقديره لإرادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب خلال جولة المفاوضات الحالية.

ولفت إلى أنّ مصر تحرص على المشاركة في الجهود المبذولة من أجل التوصل لحل لهذه المسألة.