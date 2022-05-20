باشاغا: ملتزمون بوقف إطلاق النار وعلى المجتمع الدولي القيام بدوره تجاه المدنيين

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا يوم الخميس التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قال باشاغا "تلقيت اليوم مكالمة هاتفية من السيدة كارولين هارندل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، حيث تناقشنا حول التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة".

وتابع "وقد أكدت التزامي وحكومتي بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات".

وأضاف "كما أعربت عن شكري وتقديري للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".

ومن جانبها كتبت، سفيرة المملكة المتحدة عبر تويتر "تحدثت اليوم مع السيد فتحي باشاغا، وشددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه. من الأهمية بمكان أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين".

وتابعت "على الرغم من أننا لم نناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حوارنا اليوم، فإن وجهة نظر المملكة المتحدة لا لبس فيها بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي".

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي في شرق ليبيا قد حاولت استلام مقراتها في العاصمة الليبية طرابلس من حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن الأخيرة صعدت مواجهتها لحكومة باشاغا عسكريا عبراشتباكات شهدتها العاصمة الليبية في اليومين الماضيين وأفضت إلى خروج رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان من العاصمة طرابلس.