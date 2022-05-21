علي الحجار : المخرج هاني لاشين سيخرج أغنية أنت المدد بشكل جديد

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قال المطرب علي الحجار إن المخرج الكبير هاني لاشين سيقوم باخراج "أنت المدد " وأن المشروع استغرق حوالي سنتين وتوقفت لبعض الوقت ولكن هناك إصرار علي إتمام المشروع الفني وسيكون بشكل جديد وعصري.

جاء ذلك على هامش الحفل الفني الذي أحياه المطرب الكبير على مسرح جامعة مصر بمدينة السادس من أكتوبر ، وشهد حضور الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال.

ووجه الحجار تحية خاصة لكمال وإبداعه في مسلسل "جزيرة غمام" وقام الحجار بتقديم اغنية تتر

المسلسل، كما تغني ب ٣ أغاني داخل المسلسل من كلمات الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.

وتفاعل الحضور مع الحجار وأدائه الرائع المتميز وإحساسه العالي.