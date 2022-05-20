نائب وزير المالية: كوريا الجنوبية تواجه مخاطر تضخم خطيرة

قال مسؤول حكومي بارز في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن البلاد ستواجه مخاطر خطيرة من التضخم المتزايد في الوقت الحالي، حيث إن انتعاش الاستهلاك سيزيد من ضغط الأسعار وسط ارتفاع تكاليف الطاقة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن نائب وزير المالية بانج كي-سون إن الحكومة تعتزم تعزيز الرقابة على السلع الرئيسة، ومن بينها زيت الطهي والمنتجات البترولية، في محاولة لتخفيف العبء عن التضخم المرتفع.

وقال بانج في أول اجتماع لنواب الوزراء بشأن التضخم إن أوضاع الأسعار التي يواجهها الاقتصاد الكوري غير جيدة .

كان التضخم في كوريا الجنوبية يتعرض لضغط تصاعدي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وانتعاش الطلب بعد الجائحة .

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 8ر4% على أساس سنوي في نيسان/أبريل الماضي، في أسرع وتيرة خلال أكثر من 13 عاما، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 1ر4% من الارتفاع في آذار/مارس.

وكان من المتوقع أن يؤدي رفع قواعد التباعد الاجتماعي في نيسان/أبريل الى زيادة الاستهلاك الشخصي، الأمر الذي شكل ضغطا تصاعديا على أسعار الأطعمة في الخارج والخدمات الشخصية، وفقا لما ذكره خبراء.

وقام معهد التنمية الكوري الحكومي بتعديل توقعاته بالتضخم لعام 2022 إلى 2ر4%، مقارنة بـ 7ر1% في توقعات سابقة.