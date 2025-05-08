لامبارد: لم أتوقع الوصول لمباريات فاصلة

اعترف فرانك لامبارد، مدرب كوفنتري سيتي، بأنه لم يتوقع أن يقود الفريق إلى المباريات الفاصلة من أجل الصعود في دوري البطولة الإنجليزية، حينما تولى المنصب نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن فريق لامبارد سيستضيف ساندرلاند، غدا الجمعة، في ذهاب قبل نهائي المباريات الفاصلة.

ويسعى كوفنتري سيتي للعودة إلى الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2001، وتحول أداء الفريق بشكل جيد منذ وصول لامبارد لتدريب الفريق حيث كان وقتها بعيد بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

وقال لامبارد، في تصريحات صحفية: "كنا في المركز 17 لسبب ما، هذا الفريق حقق نجاحا جيدا في الصعود بين الدوريات في السنوات الأخيرة، ووصل إلى نهائي المباريات الفاصلة في عام 2023 وقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، لذلك فهذا يحسب للفريق لكن هذا الموسم لم نكن في المكان الذي نرغب به".

وأضاف: "ربما كنا في صراع لتفادي الهبوط في تلك المرحلة، لذلك لم أتوقع ذلك إطلاقا، لكن الشيء نفسه حينما وصلت إلى هنا، أردت أن أثق بذلك الفريق وأن أحاول تحسينهم، وفي تلك الفترة كان السؤال كيف يمكننا أن نتحسن وإلى أي مدى".

وتابع لامبارد: "الباقي يعود إلى الكثير من الناس في هذا النادي، أولا اللاعبين، لا يمكنك أن تفعل شيء بدونهم، لكن أيضا رغبة ملاك النادي وجميع من يعمل في مركز التدريب هنا وكذلك الجماهير، التي ساندت الفريق بكل قوة".