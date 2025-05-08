العراق وتركيا يوقعان على 10 مذكرات تفاهم في مختلف المجالات

وقع العراق وتركيا، اليوم الخميس، عشر مذكرات تفاهم للتعاون في مختلف المجالات أبرزها التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات والعودة الطوعية للمواطنين العراقيين من تركيا.

وذكر بيان للحكومة أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان رعيا مراسم توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وتركيا للتعاون أيضا في مجالات التشغيل القياسية والمجالات العدلية.

كما اشتملت مذكرات التفاهم التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وافتتاح فرع للجامعات التركية في بغداد والبصرة وأخرى في مجال إدارة الطوارئ والكوارث والعلاقات العامة الرقمية و القياس والمعايرة والتعاون التدريبي لوزارة الداخلية.

وقال السوداني "إن العراق يثمن التعاون البناء المشترك، الذي يتناول مختلف الجوانب الأمنية التي تهمّ البلدين خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاتّجار بالبشر وتجارة المخدرات".

وبحث اللقاء أبرز الأحداث في المنطقة وتطوراتها، حيث جرت إدانة استمرار العدوان الذي تشهده غزّة، وتطابق المواقف بين العراق وتركيا في هذا الصدد، فضلاً عن تأكيد أهمية السماح بدخول المساعدات الإنسانية وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل.

وبحث السوداني وأردغان الأوضاع في سوريا وتم التأكيد المشترك على دعم الاستقرار والانتقال السياسي فيها، ومساعدة الشعب السوري في أزمته، وضرورة تعزيز السيادة، ورفض استغلال الظروف الحالية للتدخل في الشأن الداخلي، وضرورة حماية التعدد والتنوع في مكونات المجتمع السوري.