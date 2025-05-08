الفنان مينا مسعود يشيد بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي خلال زيارته

استقبل عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، النجم العالمي مينا مسعود خلال زيارته للمدينة اليوم، وحضر اللقاء أحمد سامي، رئيس لجنة مصر للأفلام بالمدينة.

وقد رحب الجبالي بالنجم مينا مسعود باعتباره أحد أبرز الوجوه المصرية الشابة في السينما العالمية.

وخلال اللقاء، استعرض الجبالي دور مدينة الإنتاج الإعلامي الهام في جذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها في مصر، والدعم الكبير الذي تتلقاه من أجهزة الدولة المعنية في هذا الاتجاه، لوضع مصر على خريطة السينما العالمية.

وفي هذا الإطار، أوضح أحمد سامي دور لجنة مصر للأفلام بالمدينة في تقديم كافة التسهيلات الإدارية والجمركية لوفود السينما العالمية التي ترغب في تصوير أعمالها في مصر، مشيراً إلى التنسيق الكامل بين المدينة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتذليل كل الصعوبات والمعوقات، وتقديم أفضل خدمة لشركات الإنتاج السينمائية العالمية، وبأفضل الأسعار الجاذبة لتصوير الأفلام العالمية في مصر.

وأضاف أن اللجنة قد أشرفت على تصوير أكثر من 70 عملاً منذ إنشائها حتى الآن للعديد من الجنسيات، وفي مختلف الأماكن السياحية والأثرية في جمهورية مصر العربية.

وقد أعرب مسعود عن سعادته بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، هذا الصرح الإعلامي الكبير بما يملكه من إمكانيات تضاهي مثيلاتها في العالم، مؤكداً حرصه الدائم على إظهار انتمائه لأصوله المصرية، وإبراز هويته الثقافية المصرية التي يعتز بها كثيراً كونه تربى في بيت مصري، ونشأ على حبه للأفلام المصرية والنجوم المصريين الكبار أمثال إسماعيل ياسين وعادل إمام والراحل نور الشريف، وكثير من النجوم.

وكشف مينا عن رغبته واهتمامه الكبير بالعمل في مصر لتوصيل صورة الفن المصري للعالم، وخاصة وأن مصر تمتلك كافة الإمكانيات والمقومات إضافة إلى الأجيال الواعدة الصاعدة في السينما المصرية وقدرتها على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد حرصه الكبير على إظهار صورة مصر الحقيقية لدى صناع السينما في العالم وما تتمتع به من توافر كافة عناصر الأمن والاستقرار.

هذا وقد قام النجم مينا مسعود بجولة في المدينة للاطلاع على إمكانياتها الفنية والعلمية، حيث زار مركز التراث السمعي والبصري بالمدينة، والذي يتم من خلاله الحفاظ على الكنوز المصورة من الأفلام وحمايتها من التَّهالك، كما زار مناطق التصوير المفتوحة واطلع على الاستعدادات الجارية في الفترة الحالية لاستقبال تصوير الأعمال الفنية.