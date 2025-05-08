احتفالات في ساحة القديس بطرس بعد انتخاب بابا جديد للفاتيكان

ارتفعت صيحات آلاف المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، اليوم الخميس، بعد تصاعد الدخان الأبيض معلنا انتخاب بابا جديد، وفقا لنبأ عاجل أورته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة المثبتة على سطح كنيسة سيستينا قرابة الساعة، قُرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، بينما واصلت الحشود الهتاف والتصفيق بحماسة.

ولمعرفة هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب. وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.