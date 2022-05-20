إصابة 2 إثر انهيار بلكونة على سيارة أسفل عقار في الإسكندرية

أصيب شخصين: "وفاء.أ.م"، 46 عامًا، و"عادل.س.أ"، 50 عامًا، ليبي الجنسية، بهبوط في الضغط، وتلقيا العلاج داخل سيارة الإسعاف، الخميس، إثر سقوط جزء من بلكونة شقة في الطابق الخامس، بالعقار رقم 42 شارع إسكندر إبراهيم، منطقة ميامي، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي؛ حول سقوط شرفة شقة سكنية، كائنة في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، مما أدى إلى إصابة شخصين، وتلف سيارة تصادف تواجدها أسفل العقار.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي أول المنتزه إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار مكون من 10 طوابق، ومأهول بالسكان، وأنهارت شرفة شقة بالطابق الخامس على سيارة ملاكي تصادف وقوفها أسفله.

ووفقا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.