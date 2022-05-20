مسؤولة صينية: انتعاش الاستهلاك بسبب تداعيات كورونا

قالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، شو جويه تينج إن من المتوقع أن يحافظ الاستهلاك في الصين على زخم الانتعاش، مع استمرار البلاد في تعزيز قدرتها للسيطرة على تداعيات كوفيد-19 بشكل تدريجي، وذلك بفضل السياسات الداعمة قيد التنفيذ.

وأضافت شو، رداً على سؤال بشأن انخفاض حجم المبيعات بالتجزئة على أساس سنوي المسجل في شهر نيسان/أبريل الماضي، أن ذلك يرجع بشكل رئيس إلى وباء كوفيد-19، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة.

وتابعت المسؤولة أن تأثيرات الوباء على الاستهلاك "مؤقتة"، "إذ أن المرونة القوية، والإمكانيات الضخمة، والأسس التنموية طويلة الأجل للاستهلاك لا تزال ثابتة ودون تغير".

وأظهرت نتائج بيانات رسمية انخفاض حجم المبيعات بالتجزئة لسلع المستهلكين بنسبة 1ر11% على أساس سنوي في شهر نيسان/أبريل الماضي، ليصل إلى 95ر2 تريليون يوان (حوالي 9ر436 مليار دولار أمريكي).

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022، انخفضت مبيعات التجزئة بواقع 2ر0% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.