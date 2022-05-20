طلب إحاطة برلماني بشأن تحديث بطاقات التموين بالهاتف المحمول: زاد أعباء الأسرة

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه لوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي بشأن القرارات الإدارية بتحديث البطاقة التموينية وشريطة أن يتم التحديث بخط هاتف محمول مسجل باسم المستفيد من البطاقة، لافتا إلى أن المستفيد من البطاقة التموينية هم محدودي الدخل.

وأوضح أمين في طلبه، أنه تقدم بطلب الإحاطة في ضوء الشكاوى الواردة من الأهالي بوجود بعض المشكلات التي تواجههم في تحديث البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنه من ضمن شروط التحديث أن يكون رقم هاتف المحمول مسجل باسم رب الأسرة (المستفيد بالبطاقة)، ما تسبب في زيادة الضغوط والأعباء على الأسرة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المستفيدين من البطاقة التموينية هم محدودي الدخل، مما جعلهم عرضة لاستغلال شركات المحمول والزحام الشديد بسبب تحديد مدة التحديث، خاصة وأن معظم المستفيدين من البطاقة التموينية من كبار السن.

وجاء طلب الإحاطة استنادا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.