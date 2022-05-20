لوكلير وساينث يفرضان سيطرتهما على التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 الإسباني

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فرض فريق فيراري تفوقه اليوم الجمعة على التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الإسباني المقرر بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، حيث احتل تشارلز لوكلير الصدارة وتلاه كارلوس ساينث.

وحقق لوكلير، متصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم، أفضل زمن للفة على مضمار كتالونيا البالغ طوله 4655 مترا، مسجلا دقيقة واحدة و828ر19 ثانية وتلاه ساينث بفارق 079ر0 ثانية.

أما ماكس فيرستابن حامل لقب بطولة العالم، والذي توج بالسباقين الماضيين بسيارة ريد بول، فقد احتل المركز الثالث بفارق 3ر0 ثانية وتلاه جورج راسيل بسيارة مرسيدس في المركز الرابع.

وجاء فيرناندو ألونسو سائق ألباين، والمتوج بلقب بطولة العالم مرتين، في المركز الخامس، وذلك على المضمار الذي حقق به آخر انتصار في مسيرته قبل تسعة أعوام بسيارة فيراري.

أما البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، والمتوج بطلا للعالم سبع مرات، فقد احتل المركز السادس.

ويتصدر لوكلير الترتيب العام للسائقين بفارق 19 نقطة أمام فيرستابن صاحب المركز الثاني.

وتقام التجربة الحرة الثانية اليوم الجمعة ثم تقام التجربة الحرة الثالثة والتجارب الرسمية التأهيلية غدا السبت على أن يقام سادس سباقات الموسم يوم الأحد.