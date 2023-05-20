إقلاع طائرة كويتية بحمولة 10 أطنان من المواد الطبية لإغاثة السودان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم السبت، عن إقلاع طائرة تابعة للقوات الجوية الكويتية من قاعدة عبدالله المبارك الجوية متوجهة إلى السودان تعد العاشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة السودان وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الإغاثية والطبية والخيام.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر الكويتي خالد الزيد -في تصريح له- عن تضامن الكويت مع الأشقاء السودانيين في هذه الأوقات العصيبة وعزمها على مواصلة تقديم المعونة العاجلة اللازمة، مشيرا إلى أن طائرة الإغاثة تحمل على متنها الخيام والمواد الإغاثية والطبية.

وقال إن الدور الكويتي برز منذ اللحظة الأولى للأحداث الداخلية في السودان من خلال الاتصالات مع المسؤولين في الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة وتقديم كل الدعم والتنسيق مع الجانب السوداني بما يتناسب مع الأولويات، التي جاءت في مقدمتها الأدوية والغذاء، وأن جمعية الهلال الأحمر الكويتي ورغم صعوبة الأوضاع في الخرطوم كانت قد وزعت مساعدات إغاثية ومستلزمات طبية استهدفت المستشفيات التي كانت من أكثر القطاعات تضررا.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على توجيهات القيادة السياسية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.