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إزالة 227 حالة تعد على أملاك الدولة بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 2:11 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 2:11 ص

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن حملات المرحلة الأولى من الموجة 21، تمكنت من إزالة 227 حالة تعد على مساحة 39 فدانا و3 قراريط، و15 ألفا و521 مترا، منذ بدء الحملة حتى الآن، بالتعاون مع مديرية أمن كفر الشيخ، بقيادة اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن الموجة الـ21، تنفذ على 3 مراحل تنتهي في 14 يوليو القادم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه.

وذكر أنه شدد على رؤساء المحليات بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة جميع أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل، سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21.

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