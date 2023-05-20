مصطفى كامل عن انتخابات الموسيقيين: دخلت حروبا دون دفع النقابة لصراع لا تتحمله

أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، بيانا يخص انتخابات نقابة الموسيقيين المزمع إقامتها نهاية يوليو وأول أغسطس القادمين، وبدأه باعتذار إلى كل من دعمه في الانتخابات الماضية، منتظرًا منه سداد أي فواتير سابقة، ولكنه لم ير أمام عينه إلا الله وعدل الله، والأمانة التي في عنقه المتعلقة برئاسته لنقابة الموسيقيين، وأنه راضٍ تمام الرضا عن ما قدمه الفترة الماضية، وفق قوله.

وقال نقيب الموسيقيين في بيانه، إنه أخلص للكبير قبل الصغير خلال فترة توليه رئاسة نقابة الموسيقيين، وكان هدفه الأول زيادة موارد النقابة، وزيادة المعاشات والعلاج وتكاليف العمليات، مشيرا إلى أن أرصدة النقابة قد زادت بالفعل بمبلغ مُشرّف، يضمن للجميع التصدي لأي أزمة تواجه النقابة مستقبلًا.

وأضاف: "لقد فضلت أن أرد على كل اتصال جاء لي ليلًا أو نهارًا، سواء من مريض من أعضاء النقابة، أو مشكلة داخلها، في العاصمة أو في جميع محافظات مصر، والوقت الوحيد الذي لا أرد فيه على هاتفي المحمول، يكون عقلي على وشك التوقف عن التفكير، وأنني بالفعل منتهي فكريًّا وجسديًّا".

وتضمن البيان اعتذارا من النقيب عن عدم مقدرته على الذهاب للمناسبات من عزاء أو أفراح أو أعياد ميلاد، وأنه لا يجد من وقتا لأداء ذلك، فيومه مشحون بكل ما ذكره سابقًا وأكثر، مضيفا أنه يحاول سرقة بعض الوقت، كمحاولة لإنجاز أغنياته الخاصة.

وذكر النقيب في بيان، أنه اختار دخول الحروب التي تستحق فقط، دون أن يجعل النقابة تدخل في صراع لا تتحمله، ولن يعود على الأعضاء بأي فائدة، وأنه اختار أن يدخل في حرب لإزالة أكبر مرض سرطاني عاش لسنوات ودس السم بداخل النقابة العامة وكل فروعها في المحافظات، وشبه هذه المجموعة كما هو في بيانه بـ"الكانسر"، وأن كان همه الأكبر احتواء الزملاء حتى يصلوا جميعًا بالنقابة إلى الاستقرار النفسي والمادي والصحي والمعني التي هي عليها الآن.

وختم نقيب الموسيقيين بيانه، بأنه يفتخر بكل ما قدمه للنقابه، وأنه رجل بكل ما تحمله هذه الكلمة من شرف وعدل وسعي إلى نصرة الحق، وأنه سيفتح الانتخابات، بشرف وعدالة، خالية من الزيف والتزوير "خالية من الكانسر"، وحث النقيب في ختام بيانه أعضاء النقابة على أهمية أن يختاروا مستقبلهم بإرادتهم، بداية من مقعد النقيب مرورًا بكل مقاعد مجلس الإدارة.