 مدرب الترجي: مؤجلات الأهلي بالدوري صنعت الفارق أمامنا.. وأتمنى التوفيق للوداد - بوابة الشروق
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مدرب الترجي: مؤجلات الأهلي بالدوري صنعت الفارق أمامنا.. وأتمنى التوفيق للوداد

علي البحيري
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 12:43 ص | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 12:43 ص

علق أنيس البوسعايدي المدير الفني للترجي، على خروج فريقه من دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي، وعدم التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال البوسعايدي عبر المؤتمر الصحفي:"إن التحضير الذهني كان صعب بعد مباراة الذهاب حاولنا نتفادى الاخطاء  الاهلي في احسن حالاته، وكان لدينا 7 غيابات مهمة في الفريق ولو كانت نتيجة مختلفة في تونس كنا عملنا نتيجة افضل اليوم".

وأضاف:"الفرق الكبيرة تعرف تخرج من الأمور الصعبة الأهلي استغل الثغرات وكنا بنلعب على المرتدات والأهلي استغل اخطائنا وكانت مباراة صعبة ثم مباراة الذهاب".

وواصل:" كان هناك 5 مباريات مؤجلة للأهلي في الدوري وعندهم راحة أكبر لكن نحن لعبنا في الدوري التونسي مباريات ولم نرتاح، وحصل إصابات كثيرة".

وأضاف:"اتمنى التوفيق للوداد للتأهل لنهائي افريقيا وفرص الفرق كلها متساوية في نهائي إفريقيا الاهلي والوداد وصن داونز".

وأتم:"عندي ثقة كبيرة في اللاعبين ونقدر نرجع في الدوري ونركز في المباريات المقبلة".


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