عميد معهد القلب الأسبق: محمد رمضان أبدى استعداده لخدمة أي محتاج

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إنه تلقى اتصالًا من الفنان محمد رمضان، وذلك بعد المنشور الذي كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، للتعقيب على صورة الفنان التي نشرها من داخل الطائرة وبجانبه كمية كبيرة من الدولارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن «رمضان» أبدى استعداده لخدمة أي محتاج، مشيرًا إلى أن الفنان أكد احترامه للكلام الذي كتبه على صفحته.

ولفت إلى أن «رمضان» أخبره بأنه يفعل العديد من الأعمال الخيرية لكنه لا يحب الإعلان عنها، قائلًا إن «رمضان» من المقرر أن يزور مسقط رأس والدته قريبًا لمساعدة المحتاجين.

وأشار إلى أنه اتفق مع الفنان على حصر الحالات الحرجة في معهد القلب ومستشفى القصر العيني والدمرداش ومستشفيات الصعيد لمساعدتها، معلنًا أنهما اتفقا على اللقاء مساء اليوم، وتفعيل تلك الأفكار على أرض الواقع.

وذكر أنه اقتراح على الفنان تأسيس مؤسسة رمضان الخيرية؛ من أجل القيام بنشاط خيري ومجتمعي عام، مضيفًا أن «رمضان» رحب بالأمر كثيرًا، وأعلن رغبته في إتمام الأمور بصورة مؤسسية بحتة.

وأكمل: «رمضان قال لي: (لو عاوز اسأل عن الخير اللي بعمله بس أنا مبحبش أتكلم، لكن أنا معاك أهو وأحط إيدي في إيدك ولو عاوزين نظهر، نظهر الحاجات اللي بنعملها بقا)، أنا شجعته على إظهار الحاجة، والناس عاوزة تشوف الحاجة الكويسة سرا وعلانية».

وطالب الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الفنان محمد رمضان، بدعم المرضى في العنايات المركزة وذلك في إطار تعقيبه على صورة الفنان التي نشرها من داخل الطائرة وبجانبه كمية كبيرة من الدولارات.

وكتب جمال شعبان، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «يا ريت بالدولارات دي -اللي واضح أنك مش محتاج لها- تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام».

ورد الفنان محمد رمضان على الدكتور جمال شعبان قائلا: «شكرا يا دكتور يا ريت حضرتك تبعت لي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص».