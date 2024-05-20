مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: اليوم تنتهي الولاية الشرعية لـ زيلينسكي في السلطة

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن أي وسطاء محتملين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أنه في 20 مايو، تنتهي الولاية الشرعية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في السلطة.

وأضاف نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "بما أن الصحافة الغربية والأوكرانية تدرك أن اليوم هو آخر يوم لبقائه الشرعي في السلطة وفقًا لدستور بلاده، فيجب على أي وسطاء محتملين أن يأخذوا هذا الظرف في الاعتبار"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وشدد على أن "مناقشة أي قضايا، و التوقيع على أي وثائق مع القادة الذين فقدوا شرعيتهم هو أمر مخالف للحس السليم".

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن "صيغة زيلينسكي" و"اللقاءات" الدولية المستندة إليها لن تكون وسيلة للخروج من المأزق بالنسبة لنظام كييف، لكنها لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

كانت سويسرا أعلنت عن دعوة حوالي 160 دولة لحضور مؤتمر السلام حول أوكرانيا الذي تستضيفه على أراضيها يومي 15 و 16 يونيو المقبل ، لمناقشة طرق محتملة لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا التي تتعرض لغزو روسي منذ فبراير 2022.

ورفضت روسيا المشاركة في المؤتمر الذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي