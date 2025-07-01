إسرائيل تتوعد اليمن بمصير إيران وسفير واشنطن بتل أبيب يؤيد

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، اليمن بمصير إيران التي تعرضت لعدوان إسرائيلي استمر 12 يوما.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن مكتب كاتس عقب إعلان الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء "اعتراض" صاروخ قال إنه "أطلق من اليمن" وهو الأول منذ ثلاثة أيام، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف كاتس في بيانه: "مصير اليمن كمصير طهران، بعد أن ضربنا رأس الأفعى في طهران، سنضرب الحوثيين في اليمن أيضا".

ومضى كاتس: "كل من يرفع يده على إسرائيل تقطع يده"، حسب المصدر ذاته.

وفي 13 يونيو الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع نووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 من الشهر ذاته، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وفي سياق متصل، كشف السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عبر منصة "إكس" عن تأييده استهداف اليمن.

وقال هاكابي: "ربما ينبغي على قاذفات بي-2 زيارة اليمن"، في إشارة لمقاتلات استخدمتها الولايات المتحدة الشهر الماضي في قصف مواقع نووية إيرانية.

وبشكل متكرر تعلن إسرائيل اعتراض صواريخ تقول إن "مصدرها اليمن"، في الوقت الذي تكشف فيه جماعة "الحوثي" اليمنية عن تنفيذها عمليات إطلاق صاروخية ضد إسرائيل "نصرة للفلسطينيين الذين يتعرضون لإبادة جماعية" على يد تل أبيب في قطاع غزة.

لكن حتى الساعة (19:50 ت.ج) من مساء الثلاثاء، لم تعقب جماعة الحوثي اليمنية، على ادعاء الجيش الإسرائيلي أنه "اعترض اليوم صاروخ أطلق من اليمن".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 191 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.