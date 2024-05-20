بعد تأكيد السلطات الإيرانية، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان؛ إثر سقوط مروحية كانت تقلهم، أمس، فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، تزايدت ردود الفعل العربية حول الحادث الجلل.

مصر تعرب عن تضامنها في المصاب الجلل

نعت مصر الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية، إثر حادث أليم.

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان"، معربًا عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل.

الإمارات: نتضامن مع إيران في الظروف الصعبة

من جانبه، قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة".

السعودية.. تعزية من الملك وولي العهد للرئيس المؤقت

من جانبه، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه.

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر، في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه.

وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب”.

سوريا: ارتقى شهيداً فداء الواجب

أما سوريا فأعلنت الحداد الرسمي 3 أيام، إثر مصرع الرئيس الإيراني ورفاقه، فيما قدم الرئيس السوري بشار الأسد تعازيه للمرشد الإيراني علي خامنئي في مصرع رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية ووفدهما المرافق لهما.

وقال الأسد: "أتقدم بتعازي القلبية باسمي وباسم الشعب العربي السوري لسماحة آية الله العظمى الإمام علي الخامنئي قائد الثورة الإسلامية الإيرانية وللحكومة والشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما".

وأكد الأسد في رسالته على تضامن سوريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه، معرباً عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه.

وقال الرئيس الأسد إن إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب.

وأضاف: لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سورية محطة مهمة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني.

لبنان: تنكيس الأعلام على الإدارات والبلديات

فيما أعلن لبنان الحداد الوطني 3 أيام على وفاة الرئيس ووزير الخارجية الإيرانيين، وقدم حزب الله تعازيه للمرشد الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية.

وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، مذكرة بإعلان الحداد الرسمي على وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إبراهيم رئيسي.

وجاء في نص المذكرة: "يُعلن الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي المنتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث مؤسف بسقوط مروحية كانت تقله مع المغفور له وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ووفد مرافق.

وأضافت: تُنكس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة 3 أيام من تاريخه، ويتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الأليم.

العراق: نعلن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق

وأعرب العراق، في بيان لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عن دعمه للشعب الإيراني والقادة الإيرانيين في هذا الحادث المأساوي.

وقال: "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".

وأضاف "إننا إذ نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية السيد علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومة وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

عمان.. السلطان يعزي المرشد الأعلى الإيراني

وبعث السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأعرب السُّلطان خلالها عن "خالص تعازيه وصادق مواساته لسماحته ولأسر الضحايا داعيًا الله تعالى أن يتغمد المتوفّين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنّاته وأن يلهم ذويهم الصبر والسّلوان وأن يحفظ سماحته والشعب الإيراني الصديق من كل مكروه".

قطر: صادق التعازي والمواساة

وقدّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تعازيه لإيران حكومةً وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمسؤولين المرافقين في حادث المروحية.

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر موقع إكس: "صادق التعازي للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي.

البحرين يبعث برقية تعزية ومواساة

وبعث الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين ببرقية تعزية ومواساة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

وأعرب في البرقية عن خالص التعازي وعميق المواساة للمرشد الأعلى الإيراني ولشعب الجمهورية الإيرانية الشقيق في هذا الحادث الأليم، داعيًا جلالته الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

الأردن: نتضامن مع الأشقاء في إيران

وقدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني في تغريدة، عبر موقع إكس، حيث قال: "أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا".

وعبر العاهل الأردني عن تضمن بلاده مع إيران وقال "نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب".

فلسطين.. مواقف مشرفة في دعم القضية الفلسطينية

وقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان في حادثة تحطم المروحية.

وقال عباس "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، مؤكدين تضامن دولة فلسطين وشعبها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

كما نعت حركة حماس الفلسطينية وفاة الرئيس الإيراني وأشادت بمواقفه "المشرفة في دعم قضيتنا الفلسطينية".

مجلس التعاون الخليجي.. ظروف عصيبة

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي "عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية وشعبها في وفاة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والوفد المرافق إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم".

وأكد البديوي على تضامن مجلس التعاون مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، ومجدداً لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل.