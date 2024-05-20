أردوغان يعزي الشعب الإيراني بوفاة إبراهيم رئيسي وعبد اللهيان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن خالص تعازيه إلى الشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي جراء حادث تحطم مروحية الأحد شمال غربي البلاد، وفقا لوكالة الأنباء التركية (الأناضول).

وفي رسالة تعزية نشرها عبر منصة إكس، قال الرئيس التركي "أرجو من الله عز وجل أن يتغمد برحمته نظيري العزيز أخي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي".

كما قدم أردوغان التعازي بوفاة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق، جراء حادث تحطم المروحية.

وأضاف: "أتقدم بأحر التعازي إلى الشعب الإيراني الصديق والشقيق وإلى حكومته وفي مقدمتهم مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي ولأسرة السيد رئيسي وباقي أسر المتوفين".

وأثنى الرئيس التركي على الجهود الحثيثة التي قدمها نظيره الراحل من أجل سلام واستقرار الشعب الإيراني والمنطقة.

وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب جارتها إيران في هذه الأوقات الصعبة والحزينة، كما فعلت مرات كثيرة في الماضي.

والاثنين، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما بحادث تحطم مروحية، الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية (شمال غرب)، خلال طريق عودتهما من مراسم افتتاح سد على الحدود بين إيران وأذربيجان، الأحد، بمشاركة الرئيس علييف.

وكشفت موقع تحطم المروحية، طائرة مسيرة تركية من طراز "أقينجي" شاركت في أعمال البحث عن موقع تحطم المروحية بناء على طلب إيراني من السلطات التركية.

واستطاعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى حطام المروحية بعد جهود استمرت 15 ساعة.

ويعد وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ محافظة تبريز مالك رحمتي، وإمام صلاة الجمعة في تبريز محمد علي هاشم، أبرز الشخصيات التي توفيت في الحادث بجانب الرئيس.

كما توفي في الحادث، اثنان من كبار الضباط العسكريين في الحرس الثوري، وطاقم المروحية المكون من ثلاثة أفراد.