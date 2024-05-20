إعادة انتخاب أبي نادر رئيسا لجمهورية الدومينيكان

أعيد انتخاب الرئيس الحالي لجمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، رئيسا للبلاد لفترة ثانية وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية .

وحصل أبي نادر، مرشح الحزب الثوري الحديث على أكثر من 57% من الأصوات، حسبما أعلنت هيئة الانتخابات اليوم الاثنين بعد فرز جميع الأصوات تقريبا.

أما الرئيس السابق ليونيل فرنانديز، الذي حكم فيما بين 1996-2000 ومرة أخرى في 2004-08، فقد حصل على نحو 29% من الأصوات، في حين حصل أبيل مارتينيز العمدة السابق لمدينة سانتياجو، ثاني أكبر مدينة في البلاد، على نحو 10%.

وقد اعترف كلاهما بالهزيمة.

وبحسب تقرير لصحيفة ليستين دياريون، قال أبي نادر بعد فوزه في الانتخابات:"لقد قطعنا بالفعل جزءا من الطريق. الآن حان الوقت لتعميق التغييرات والإصلاحات للاستمرار بشكل متواصل على درب التنمية".

وهيمنت الأزمة التي تشهدها هايتي المجاورة على الحملة الانتخابية في الدولة الكاريبية التي تشترك معها جمهورية الدومينيكان في جزيرة هيسبانيولا.

ودفعت العصابات القوية الدولة هناك في هايتي إلى حافة الانهيار. وقال أبي نادر مؤخرا إن الأزمة في هايتي تشكل تهديدا مباشرا لاستقرار وأمن الجمهورية الدومينيكية. وتقوم حكومته حاليا ببناء جدار على طول الحدود بينهما والتي يبلغ طولها نحو 400 كيلومتر.