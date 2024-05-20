دقيقة صمت في مجلس الأمن الدولي حدادا على الرئيس الإيراني

وقف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت اليوم الاثنين، حداداً على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، اللذين توفيا أمس جراء حادث تحطم مروحية كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة أذربيجان الشرقية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئيس الحالي للمجلس سفير موزمبيق بيدرو كوميساريو أفونسو قوله: «إن المجلس يعرب عن تعازيه ومواساته لأسرتيهما ولشعب جمهورية إيران الإسلامية».

بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن الحزن لوفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته وزملائهما، وقدم تعازيه الحارة لأسر المتوفين ولحكومة وشعب جمهورية إيران الإسلامية.

من جهته أبدى دينيس فرانسيس، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، صدمته وحزنه البالغين إزاء الحادثة المأساوية لتحطم المروحية التي أدت إلى وفاة الرئيس الإيراني وعدد من مسئولي حكومته، وقدم تعازيه لحكومة وشعب إيران وللأسر الثكلى لوفاة قائدهم وأحبائهم.

ومن المقرر إقامة مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في إيران غدا الثلاثاء، بعدما لقيا حتفهما في تحطم مروحية.

وأفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، بأن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان حتفهما أمس الأحد، في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية، خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.