حماس ترحب ببيان بريطانيا وفرنسا وكندا وتطالب بترجمته لخطوات عملية تردع الاحتلال

رحبت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بالبيان المشترك الصادر عن قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذي «عبّر عن موقف مبدئي رافض لسياسة الحصار والتجويع التي تنتهجها حكومة الاحتلال الفاشي ضد أهلنا في قطاع غزة، وللمخططات الصهيونية الرامية إلى الإبادة الجماعية والتهجير القسري».

وقالت في بيان لها، إنها تعتبر الموقف الذي عبر عنه البيان الثلاثي، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الاعتبار لمبادئ القانون الدولي التي سعت حكومة الإرهابي نتنياهو إلى تقويضها والانقلاب عليها.

ودعت إلى ترجمة الموقف البريطاني الفرنسي الكندي بشكل عاجل إلى خطوات عملية فاعلة تردع الاحتلال، وتضع حدًا للمأساة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، بفعل آلة الحرب الصهيونية.

كما وجهت الدعوة إلى الدول العربية والإسلامية، والاتحاد الأوروبي، وسائر دول العالم الحر، إلى التحرك العاجل واتخاذ مواقف حازمة وإجراءات ملموسة لوقف العدوان الصهيوني الهمجي، ولجم جرائم الاحتلال المتواصلة.

وطالبت بـ «العمل الجاد على محاسبة هذا الكيان المارق، ومعاقبة قادته كمجرمي حرب، بما يضمن حماية المدنيين، ووضع حد لفاشية الاحتلال وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة».

وأعربت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا، في بيان مشترك، عن معارضتهم الشديدة لتوسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واصفين المعاناة الإنسانية بأنها «لا تُطاق» وأن تدابير ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى وقف عملياتها العسكرية فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأدان البيان بشدة لغة أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي تهدد بتهجير المدنيين، مؤكدًا أن حرمان السكان من المساعدات والتهجير القسري يعدان انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وهددت الدول باتخاذ إجراءات ملموسة إذا لم توقف إسرائيل هجومها وترفع القيود عن المساعدات، كما عارضت أي توسع للمستوطنات في الضفة الغربية.