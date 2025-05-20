وزير الداخلية اللبناني: اتصالات لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال الانتخابات البلدية بالجنوب

أكّد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تقوم بالاتصالات اللازمة لوقف الخروقات الإسرائيلية خلال فترة الانتخابات البلدية في الجنوب.

وقال الحجار ، بعد ترؤسه اليوم اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى يوم السبت المقبل، " أعيد تأكيد ما قلته مرارا وتكراراً الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على أرض الجنوب ".

وأضاف :"ما زال هناك جزء محتلا من الجنوب ولا زالت الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية مستمرة لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة لوقف الخروقات عموماً وتحديداً خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج".

وأمل الحجار أن "تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً يوم السبت"، معتبراً أنه "في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا".

وعن الاجراءات التي يمكن للحكومة اتخاذها في حال وقوع أي اعتداء إسرائيلي قال الوزير الحجار إن "احتمال وقوع أي خرق أو اعتداء نحن دائماً نأخذه في الاعتبار ونوجه التحية للجيش اللبناني وهو المكلف الأول بتطبيق القرار 1701 ومراقبة وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وكل القوى الأمنية الموجودة وعلى رأسها الجيش اللبناني وقوى الأمن التي تواكب عملية الانتخاب وصناديق الاقتراع".

وتابع الحجار "إذا حصل أي خرق أو اعتداء القرار واضح الإكمال بالعملية الانتخابية والتعامل مع الواقع على الأرض في حينها وبالطبع لدينا رؤيتنا في كيفية توزيع مراكز الاقتراع وكيفية التعامل مع حركة المواطنين الناخبين وتوزع القوى الأمنية انطلاقاً من هذه المعطيات نتمنى أن تكون الخطة الأمنية لها مفاعيل إيجابية وينتهي معها النهار الانتخابي على خير".

وعن اكتمال التحضيرات للاستحقاق البلدي والاختياري أكد أن " كل التحضيرات أنجزت بالكامل والاتصالات والعمل مستمر ليلاً نهاراً استعداداً لهذا اليوم الانتخابي ".

وكانت الانتخابات البلدية الاختيارية انطلقت في الرابع من الشهر الحالي في محافظة جبل لبنان، واستكملت في 11 منه في محافظة لبنان الشمالي ومحافظة عكار، وفي 18 منه أنجزت في محافظة بيروت ومحافظة البقاع ومحافظة بعلبك – الهرمل، على أن تجري في 24 مايو الحالي في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.