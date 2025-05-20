جامعة كفر الشيخ تنظم برنامجًا تدريبيًا متميزًا لتأهيل وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية

نظَّم المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بجامعة كفر الشيخ برنامجًا تدريبيًا متميزًا بعنوان "تأهيل وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية"، خلال الفترة من 17 إلى 19 مايو 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئيس مجلس إدارة المركز.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي إن البرنامج التدريبي شمل 9 جلسات متخصصة، هدفت إلى تعزيز المهارات القيادية والإدارية للقيادات الأكاديمية بالجامعة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأكد أن الجلسات تناولت موضوعات حيوية تسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري.

وقدَّم رئيس الجامعة تدريبًا حول "القيادة الأكاديمية والتصنيفات الدولية"، مشددًا على أهمية البرنامج في تأهيل الكوادر الأكاديمية وتعزيز كفاءتها لتحقيق التميز المؤسسي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تقديم برامج تدريبية شاملة تدعم منظومة التعليم العالي.

وتناول الدكتور إسماعيل القن موضوع "التخطيط الاستراتيجي"، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى صقل المهارات القيادية والإدارية بما يواكب تطلعات الجامعة وأهدافها الاستراتيجية.

كما قدَّم الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جلسة حول "شؤون التعليم والطلاب وإدارة الامتحانات"، في حين تناولت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضوع "خدمة المجتمع وتنمية البيئة".

وتواصل البرنامج بجلسات نوعية أخرى، حيث تحدَّث الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث، حول "الدراسات العليا والبحوث"، وقدَّم الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة السابق لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جلسة بعنوان "الجوانب المالية في المؤسسات الأكاديمية".

كما استعرض الدكتور محمد أبو والي، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشؤون التعليم والطلاب، موضوع "الاعتماد الأكاديمي والجودة في الجامعات"، فيما قدَّم الدكتور ماهر أبو خوات، عميد كلية الحقوق، جلسة حول "الجوانب القانونية والإدارية في العمل الأكاديمي".

واختتم البرنامج الدكتور طارق عبد الرحمن، مدير المركز الدولي لإدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر، بجلسة تدريبية بعنوان "إدارة التغيير والتطوير المؤسسي والابتكار"، مؤكدًا أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود المركز المستمرة لتقديم خدمات تدريبية متطورة تُسهم في رفع كفاءة العاملين بالجامعة وتعزيز جودة الأداء الأكاديمي والإداري.