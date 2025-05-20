إندونيسيا: بريطاني متهم في قضية مخدرات يطالب بتوقيع عقوبة مخففة عليه

دعا رجل بريطاني، يحاكم بتهم تتعلق بالمخدرات في محكمة في جزيرة بالي السياحية الإندونيسية اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة مخففة عليه بعد إسقاط تهمة كان من الممكن أن توقع عليه عقوبة الإعدام.

وألقي القبض على توماس باركر من مقاطعة كمبريا شمال غربي إنجلترا، يوم 21 يناير الماضي، في فيلا قرب شاطئ كوتا، وهو مكان سياحي شهير، بعد مزاعم باستلامه طردا من سائق دراجة نارية أجرة في شارع قريب.

ووفقا لأوراق المحكمة التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، لاحظ رجال الشرطة، أن باركر "يتصرف بشكل مريب" أثناء قيامه باستلام الطرد.

وتردد أنه تخلص من الطرد وأصابه الذعر وهرب عندما اقتربت الشرطة منه.

وقامت الشرطة، بتتبعه إلى الفيلا التي يقطنها حيث تم القبض عليه.

وقالت أوراق المحكمة، إن نتيجة الاختبار المعملي أكدت أن الطرد يحتوي على ما يزيد قليلا عن كيلوجرام (326. 2 رطل) من مادة الميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين، المكون الرئيسي لمخدر يسبب تعاطيه حالة من النشوة.

ووجهت إلى باركر في البداية تهمة الاتجار بالمخدرات وكان من الممكن أن يواجه عقوبة الإعدام رميا بالرصاص إذا ثبتت إدانته.

ورغم ذلك، جرى إسقاط تهمة الاتجار بعد أن قرر محققو الشرطة أن الطرد لم يكن مرتبطا به بشكل مباشر.