السكك الحديدية الألمانية تطلق مزحة بتخصيص قطار صغير لمباراة فاصلة على الصعود للبوندسليجا

أطلقت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" مزحة بالإشارة إلى أن قطارا صغيرا بعربة واحدة سيكون كافيا لنقل جماهير فريقي إلفرسبيرج وهايدنهايم خلال خوض المباراتين الفاصلتين في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

ويبلغ عدد سكان إلفرسبيرج 13 ألف نسمة فقط، ويتسع ملعب الفريق لـ 9 آلاف متفرج، وقد يكون أصغر ملعب في الدوري الألماني بالموسم المقبل إذا نجح فريق الدرجة الثانية في الفوز بمباراتي الملحق.

وسيحل إلفرسبيرج ضيفا على هايدنهايم ثالث الترتيب من الأسفل بالدوري الألماني، يوم الخميس، في مباراة ستقام على ملعب سعته 15 ألف متفرج، ويبلغ عدد سكان المدينة 50 ألف نسمة.

بينما ستقام مباراة الإياب في إلفرسبيرج يوم الإثنين.

ونشرت شركة "دويتشه بان" صورة لقطار صغير عبر حسابها على شبكة انستجرام، تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات إيجابية.

وعلق نادي هايدنهايم على هذه الصورة بغمزة وتعليق يقول "إنها مجرد مزحة، ننصح الجماهير بالذهاب إلى المباراة بالسيارات أو حافلات خاصة، وبشكل عام نريد الوصول إلى هناك لحضور المباراة".

ولكن خسارة هايدنهايم وهبوطه للدرجة الثانية بعد موسمين في الدوري الممتاز ستكون لها عواقب وخيمة.

في هذا الصدد، قال هولجر سانوالد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "نتنافس في الدوري الألماني بميزانية قيمتها حوالي 80 مليون يورو (90 مليون دولار)، وسيقل هذا المبلغ إلى النصف في الدرجة الثانية".