صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 25 شهيدًا و35 مصابًا خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع استقبلت 25 شهيدًا و35 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,938 شهيدًا و170,169 مصابًا منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، لافتة إلى استلام 45 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ولم تتم إضافتها لتراكمي الشهداء.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد تسلمت 45 شهيدا ارتقوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الشهداء، الذين تم نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي بعد الإفراج عن جثامينهم من قبل قوات الاحتلال.

وظهرت على الجثامين، علامات واضحة للتعذيب الشديد، والإعدام الميداني، والتكبيل، وعصب الأعين، والتنكيل، فيما وعد الصليب الأحمر بتزويد وزارة الصحة بأسماء الجثامين لاحقًا، وفق شبكة قدس.