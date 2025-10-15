ألمانيا تنشر مقاتلات طراز يوروفايتر في بولندا لحماية الجناح الشرقي للناتو

تعتزم ألمانيا نشر مقاتلات من طراز يوروفايتر في القاعدة العسكرية البولندية مالبورك لحماية الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، وذلك حسبما أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على هامش اجتماع وزراء دفاع الحلف في بروكسل اليوم الأربعاء.

كما ستستثمر ألمانيا 10 مليارات يورو في مجال الطائرات المسيّرة.

وبشأن المشاركة الجديدة في بولندا، قال بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"سنُسهم في حماية الجناح الشرقي من خلال تسيير دوريات جوية"، وأضاف أن ألمانيا ستكون بذلك "أكثر نشاطاً وحضوراً وظهوراً على الحدود الشرقية للحلف".

وفيما يتعلق باستثمار مليارات اليورو في الطائرات المسيّرة، أوضح بيستوريوس، أن هذه الخطوة ستُنفذ خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن استثمارات بلاده في هذا المجال ستشمل جميع أنواع الطائرات المسيّرة، بما في ذلك الطائرات الهجومية.

وصرح الوزير الألماني، بأن "السلوك العدواني للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُظهر أنه لا ينبغي التهاون ولو لحظة واحدة في تعزيز الجاهزية الدفاعية".