منافس الزمالك في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعرف نادي الزمالك على منافسه في دور ربع النهائي من منافسات كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، مساء الإثنين.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، بعد أن تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بواقع 4 انتصارات.

يواجه الزمالك خصمه رد ستار الإيفواري في ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد، مساء غدٍ الثلاثاء 20 مايو.

وتقام مباراة الزمالك ورد ستار في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.

ويظهر الزمالك في طريق الترجي التونسي ووداد سمارة المغربي، إذ يواجه حال تأهله إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية، الفائز بينهما.

وكان الزمالك هزم في مجموعات كأس الكؤوس الأفريقية كلًا من منتدى درب السلطان ووداد سمارة المغربيين، كينشاسا الكونغولي وفاب الكاميروني.