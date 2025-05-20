تحقيق أولي لجيش الاحتلال: الجندي الإسرائيلي يوسف شيراك قتل بـ نيران إسرائيلية

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كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن النتائج الأولية للتحقيق بشأن مقتل السيرجنت يوسف يهودا شيراك، الذي سقط أثناء القتال في شمال قطاع غزة.

ووفقا للنتائج التي أوردتها صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، فقد "دخلت قوة منفصلة نفقا خاصا بحركة حماس، كان يتواجد فيه شيراك بالفعل، وفتحت نيران أسلحتها دون علمها بوجود فرد آخر تابع للجيش الإسرائيلي".

وكان شيراك /22 عاما/ - وهو من موقع "حرشة" في مجلس بنيامين الإقليمي شمال الضفة الغربية – جنديا في كتيبة الهندسة القتالية رقم 601 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قد تزوج قبل سبعة أشهر فقط، وترك والديه وثلاث شقيقات، بحسب الصحيفة