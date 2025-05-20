باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم

اتفقت باكستان والهند، على سحب القوات المنتشرة خلال اشتباكهما الأخير إلى مواقع وقت السلم، في خطوة نحو نزع فتيل التوتر بعد اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما ذكرت مصادر استخباراتية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الثلاثاء.

وتم الاتفاق على الانسحاب خلال الجولة الأخيرة من الاتصالات عبر "الخط الساخن" بين كبار المسئولين العسكريين من الجانبين.

ووفقا للمصادر، ستعود الدولتان إلى مواقع الانتشار في وقت السلم على طول حدودهما وخط المراقبة - الحدود الفعلية التي تقسم كشمير - بحلول نهاية مايو الجاري.

وفي 10 مايو، اتفق الدولتان المسلحتان نوويا على وقف إطلاق النار بعد أيام من تبادل الهجمات بالمسيرات والصواريخ والغارات الجوية التي استهدفت المنشآت العسكرية والقواعد الجوية لبعضهما البعض.

وكانت الشرارة التي أشعلت التوترات الأخيرة هي الهجوم المسلح في 22 أبريل في الشطر الهندي من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهنود.

ووجهت نيودلهي أصابع الاتهام إلى إسلام أباد، متهمة إياها بدعم المسلحين، ثم شنت هجمات على كل من باكستان والشطر الباكستاني من كشمير في الساعات الأولى من يوم 7 مايو، ما أسفر عن مقتل العشرات وإثارة مخاوف من أن المنطقة على وشك أن تشهد حربا شاملة.

ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم على السياح وطالبت بتحقيقات مستقلة.