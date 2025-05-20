محافظ كفرالشيخ: توريد 178 ألف طن من القمح وصرف مستحقات المزارعين بانتظام

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن إلى الصوامع والشون ومراكز التجميع بالمحافظة بلغ 178 ألفًا و754 طنًا، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي، من خلال 26 موقعًا معتمدًا تتبع الجهات المسوقة الرسمية، وهي: الشركة المصرية للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، قطاع مطاحن كفرالشيخ، مطاحن الإسكندرية، وجهاز مستقبل مصر، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

وأكد المحافظ انتظام واستمرار عملية التوريد اليومية، مشيرًا إلى أنه يتم صرف مستحقات الموردين من المزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتوفير سبل الراحة والتيسير خلال موسم الحصاد.

وأوضح عبدالمعطي أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تتابع على مدار الساعة سير عمليات الاستلام بالمواقع المختلفة، وتعمل على حل أي معوقات قد تواجه أعمال التوريد، كما تم تشكيل لجان فرعية ميدانية للتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية والتنفيذية.

وأشار إلى أن الكميات التي تم توريدها حتى الآن توزعت كالتالي: 74 ألف طن للشركة المصرية للصوامع والتخزين، 46 ألف طن لشون البنك الزراعي المصري، 51 ألف طن لقطاع مطاحن كفرالشيخ، 3 آلاف طن لمطاحن الإسكندرية، ونحو 5 آلاف طن لجهاز مستقبل مصر.

وأضاف أن المحافظة خصصت 26 موقعًا لاستلام القمح موزعة على مستوى المراكز والمدن، بسعة استيعابية إجمالية تصل إلى 231 ألف طن، تشمل 5 صوامع بسعة 129 ألف طن، و15 شونة بسعة 48 ألف طن، و5 هناجر بسعة 18 ألف طن، بالإضافة إلى صومعة معدنية بمدينة كفرالشيخ بسعة 30 ألف طن تضم 6 خلايا تخزين.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين عمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات حديثة لنقل المحصول من نقاط التجميع إلى الشون والصوامع، بالتنسيق مع وزارة التموين لإنشاء نقاط تجميع قريبة من الحقول، بما يخفف الأعباء عن المزارعين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالأسعار الرسمية التي حددتها الدولة للأردب زنة 150 كجم، وهي: 2200 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، 2150 جنيهًا لدرجة 23 قيراط، و2100 جنيه لدرجة 22.5 قيراط، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 46 لسنة 2025.

واختتم محافظ كفرالشيخ بتأكيد أن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، حيث بلغت المساحة المزروعة بالقمح هذا العام نحو 236 ألف فدان، بزيادة 32 ألف فدان عن العام الماضي، بما يمثل نحو 47% من إجمالي الرقعة الزراعية بالمحافظة، مؤكدًا أن كفرالشيخ تسهم بقوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ضمن خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.