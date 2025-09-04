قال الإعلامي عمرو أديب، إن جميع الاختيارات قابلة للتعديل والتغيير، مشيرًا إلى أن المعيار الوحيد هو سعادة الإنسان وراحته.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الخميس: «مفيش حاجة في الدنيا اسمها اختيار نهائي، كل الاختيارات قابلة للتعديل والتغيير لغاية آخر لحظة».

وأضاف: «المعيار الوحيد هو سعادتك وراحتك أما غير كده أوعى تقبل بالاختيار المستمر الممل، وأوقات كتير تفتكر إن التغيير مستحيل، لكن أول ما تبدأ في التحول تلقى الدنيا كلها بتلف معاك. لا تؤجل تغيير اليوم إلى الغد. الحياة قصيرة مكيرة وأنت تستحق كل لحظة سعادة».