 مفاوضون إسرائيليون بارزون يغادرون قطر بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
الأربعاء 21 مايو 2025 12:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مفاوضون إسرائيليون بارزون يغادرون قطر بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار

تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 11:51 م

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستعيد كبار مفاوضيها من قطر بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان: "بعد حوالي أسبوع من الاتصالات المكثفة في الدوحة، سيعود الأعضاء البارزون بفريق التفاوض إلى إسرائيل للتشاور، وستظل الفئة العاملة - في الوقت الحالي- في الدوحة". 

وزعم البيان أن إسرائيل وافقت على مقترح، بناء على مقترح آخر قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي نص على الإفراج عن عدد من المحتجزين ووقف أطول لإطلاق النار.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس تطالب بإنهاء الحرب في غزة كشرط للإفراج عن المحتجزين المتبقين.

ويريد نتنياهو إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وإلقاء حماس لأسلحتها، ةنفي قادتها خارج القطاع، إضافة إلى جعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي إطلاق عملية عسكرية جديدة كبيرة في قطاع غزة. 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك