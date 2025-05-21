مفاوضون إسرائيليون بارزون يغادرون قطر بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستعيد كبار مفاوضيها من قطر بسبب عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار في حرب غزة.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان: "بعد حوالي أسبوع من الاتصالات المكثفة في الدوحة، سيعود الأعضاء البارزون بفريق التفاوض إلى إسرائيل للتشاور، وستظل الفئة العاملة - في الوقت الحالي- في الدوحة".

وزعم البيان أن إسرائيل وافقت على مقترح، بناء على مقترح آخر قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي نص على الإفراج عن عدد من المحتجزين ووقف أطول لإطلاق النار.

وقال مكتب نتنياهو إن حماس تطالب بإنهاء الحرب في غزة كشرط للإفراج عن المحتجزين المتبقين.

ويريد نتنياهو إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وإلقاء حماس لأسلحتها، ةنفي قادتها خارج القطاع، إضافة إلى جعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت الماضي إطلاق عملية عسكرية جديدة كبيرة في قطاع غزة.