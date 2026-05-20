باكستان وروسيا تتفقان على تعزيز التنسيق في قضايا الأمن الدولي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفقت باكستان وروسيا على تعزيز التنسيق حول قضايا الأمن الدولي. وترأس نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف والمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي الاجتماع الـ16 للمجموعة الاستشارية الروسية الباكستانية حول الاستقرار الاستراتيجي في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إنه خلال تبادل لوجهات النظر بشكل تفصيلي، ناقش الجانبان قضايا رئيسية للأمن الدولي والاستقرار العالمي بالإضافة إلى مسائل متعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأربعاء.

وأكد الاجتماع على تقارب وجهات النظر بين روسيا وباكستان حول معظم القضايا التي نوقشت.

وأكد الجانبان عزمهما على مواصلة هذا التفاعل والتنسيق في المحافل الدولية ذات الصلة . وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الـ17 للمجموعة الاستشارية العام المقبل في إسلام آباد.