«ولاد البلد» شعار كان 2019

تشهد بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر2019) حضورًا بارزًا للمدرب الوطني الذين سيقود احلام منتخب بلاده خلال العُرس الإفريقي الذي سينطلق الجمعة المقبلة وحتى الـ19 من يوليو المقبل.

المنتخبات العربية المشاركة في الكان الإفريقي لم تؤمن بقدرات أبنائها في قيادة منتخباتها الوطنية نحو التتويج باللقب، حيث كان المنتخب الجزائري هو الوحيد الذي اعتمد على مدرب وطني من أصل 5 منتخبات عربية مشاركة في البطولة.

منحت المنتخبات الكبرى الفرصة للمدربين الوطنيين في بادرة لصناعة مدربين أكفاء، من أجل التخلص من سيطرة المدرسة الأوربية على كرة القدم الإفريقية، إذ كانت الجزائر والسنغال وساحل العاج أبرز المنتخبات الذي منحت الثقة للمدرب الوطني.

خلال التقرير التالي نستعرض المدربين الوطنيين الذين سيحملون آمال شعوبهم الطامحة للتتويج القاري.

الجزائر

منح الاتّحاد الجزائري لكرة القدم فرصة ذهبية لجمال بالماضي لقيادة (ثعالب الصحراء) خلال كأس الأمم الإفريقية، على أمل أن يترجم المدرب الوطني الثقة إلى تتويج بالبطولة الثانية في تاريخ البلاد بعد لقب عام 1990.

السنغال

السنغال هي الأخرى استعانت بأليو سيسيه المدرب الشاب ذو الـ 43 عامًا لقيادة (أسود التيرانجا) نحو اللقب، خاصة في وجود لاعبين أمثال ساديو ماني نجم ليفربول وهداف الفريق في صفوف المنتخب.

حقق أليو سيسه إنجازًا تاريخًا حيث قاد منتخب السنغال إلى تأهل تاريخي إلى كأس العالم (روسيا 2018) بعد غياب أكثر من 16 عام.

سيسه كان مدافعًا لمنتخب السنغال وحصل معهم على المركز الثاني بكأس الأمم الإفريقية 2002.

كوت ديفوار

يقود إبراهيم كمارا صاحب الـ 53 عامًا منتخب كوت ديفوار خلال منافسات الأمم الإفريقية (مصر2019) بعد توليه مسؤلية القيادة الفنية لمنتخب (الأفيال) في يوليو 2018.

كمارا بدأ الطريق من بدايته حيث تولى تدرب منتخب ساحل العاج تحت 17 في كأس العالم (الإمارات 2013) وخرج من ربع النهائي على يد الأرجنتين.

غانا

جيمس كويسي أبياه مدرب المنتخب الغاني في كأس الأمم 2019، هو صاحب إنجاز تاريخي حيث أصبح أول مدرب إفريقي يقود منتخب بلاده إلى كأس العالم (البرازيل 2014).

وتولي كويسي أبياه قيادة منتخب (النجوم السوداء) في فترتين الأولى كانت عام 2012-2014 والثانية بدأت عام 2017 ومستمرة حتى الآن.

كما نجح أبياه الظهير الأيسر لأشانتي كوتوكو الغاني في التتويج بدورة الألعاب الأوليمبية 2011 تحت 23 عامًا مع المنتخب الغاني.

جاءت قائمة المنتخبات كالتالي:

زيمباوبوي - صنداي تشيزامبو

غينيا بليساو – باسيرو كاندي

بوروندي - أوليفييه نيونجيكو

ناميبيا - ريكاردو مانيتي

مالي - محمد مجاسوبا