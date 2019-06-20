ختام مشروعات التخرج ببرنامج المساحة ونظم المعلومات للتعليم المفتوح بآداب طنطا

شهد الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون لتعليم والطلاب، اليوم الخميس، حفل ختام وتسليم مشروعات التخرج لبرنامج المساحة والكارتوجرافيا ونظم المعلومات بقسم الجغرافيا بكلية الاداب، بحضور الدكتور ممدوح المصرى عميد الكلية، والدكتور احمد عياد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد العربي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرازق الكومى رئيس قسم الجغرافيا، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وحشد كبير من الطلاب وأسرهم.

وأعرب الدكتور الرفاعى مبارك عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الخريجين، مشيدا بالجهد المبذول من قسم الجغرافيا لخدمة الطلاب والعملية التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح المصري، أهمية البرنامج فى خدمة سوق العمل والوصول لخريج عالى الجودة.

وأشار الدكتور عبد الرازق الكومى، إلى أن مشروع هذا العام تناول الرفع المساحى لمنشآت مجمع الكليات بسبرباى مع تطبيق نظم المعلومات الجغرافية فى وضع مقترح لتطوير المرور وحركة النقل الداخلى بمدينة طنطا، مثمناً الدعم الدائم من قبل إدارة الجامعة والكلية مقدما الشكر لكل من ساهم فى إنجاح الحفل من أساتذة قسم الجغرافيا والهيئة المعاونه.